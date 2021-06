„Der DJ ist mein Vater“ – Theaterfilm von Bambi Bambule feiert Premiere im E-Werk Freiburg

Das Theaterkollektiv „Bambi Bambule“ kommt mit seiner neuen Produktion nach Berlin und Freiburg. Bambi Bambule wurde 2018 von Lisa Marie Stojček und Marie Jordan gegründet und widmet sich gesellschaftlichen Themen, die künstlerisch aufgearbeitet werden. Das Kollektiv debütierte mit „Penthesilea – love is to die“ (2019) nach Heinrich von Kleist. Der Theaterabend verwandelte sich in ein Konzert aus Kleist-Texten und Pop-Songs und kreiierte daraus eine Utopie für eine Gleichberechtigung der Geschlechter.

Das neue Stück „Der DJ ist mein Vater“ ist die erste Theaterfilmproduktion von Bambi Bambule und widmet sich persönlichen Vater-Tochter Beziehungen. Auf den Spuren der eigenen Vergangenheit werden Erinnerungen durchstöbert: Gemeinsam gehörte Musik, ein warmer Papabauch, lachen, weinen und Wut. Als erwachsene Töchter setzen sich Stojček und Jordan mit patriarchalen Prägungen, der eigenen Herkunft, Sexualität und emotionaler Bildung auseinander. Es geht um den Tod des Vaters und die Neugestaltung der Beziehungen, um Wünsche und Wirklichkeit.

Die musikalische Begleitung als essentieller Bestandteil des Theaterfilms kommt von Rahel Hutter. Die gebürtige Schweizerin ist Jazzpianistin und trägt zu dem musikalischen Wirbel der Erinnerungen und Illusion in „Der DJ ist mein Vater“ bei.

„Der DJ ist mein Vater“, auf Deutsch mit bulgarischen und englischen Texten, am 25. Juni, 20 Uhr im E-Werk oder online abrufbar bis zum 27. Juni über www.infreiburgzuhause.de.