Filme aus aller Welt: Die Schwule Filmwoche Freiburg findet statt! (7.-13. Juni)

Nachdem letztes Jahr die SFF Corona-bedingt verschoben werden musste, kann sie jetzt im Rahmen des Sommernachtskinos Freiburg stattfinden. Die Schwule Filmwoche Freiburg (SFF) besteht seit 1985 und ist damit das älteste schwule Filmfest Deutschlands. Sie wurde von der Aktionsgruppe Rosa Telefon, der heutige Rosa Hilfe Freiburg e.V., ins Leben gerufen, um schwulen Filmen ein Publikum zu bieten. Damals wurden diese in regulären Kinos kaum bis gar nicht gezeigt.

Die SFF war bis 2000 im Kino des Alten Wiehre Bahnhofs beheimatete, doch aus Platzgründen zog sie in das Kino Kandelhof, wo sie bis heute stattfindet. Im Schnitt umfasst das Programm der SFF bis zu fünfundzwanzig Langfilme und viele weitere Kurzfilme, darunter viele Deutschlandpremieren. In der Regel sind die Filme in Originalfassung mit Untertiteln zu sehen und können seit 2008 von den Zuschauer*innen mit dem Publikumspreis geehrt werden.

Dieses Jahr sind sind wieder spannende Filme aus aller Welt dabei. Darunter das französische Sommerabenteuer „Été ’85“ von François Ozon, der Historienfilm „Charlatan“ von Agnieszka Holland, welcher in die 1950er Jahre der Tschecheslowakai eintaucht und das iranisch-deutsche Drama „Futur Drei“ von Faraz Shariat. „Futur Drei“ erzählt die Geschichte vom iranisch-deutschem Parvis, der, von der Familie akzeptiert, offen schwul lebt. Wegen eines Ladendiebstahls muss Parvis Sozialstunden als Übersetzer in einem Wohnheim für Geflüchtete ableisten. Dort trifft er auf die aus dem Iran stammenden Geschwister Amon und Banafshe. Es entwickelt sich eine fragile Freundschaft, in der Parvis und Amon immer mehr zueinander finden.

Weitere Infos und Tickets unter www.schwule-filmwoche.de oder ab dem 31. Mai zwischen 18 und 20 Uhr an der Kasse in der Harmonie, Grünwälderstr. 16.

Das Programm:

Montag, 7. Juni 2021, 22 Uhr

ÉTÉ ’85

Frankreich 2020, Love-Story / Coming-of-Age

Regie: Francois Ozon

(100 min, OmU)

Infos: www.schwule-filmwoche.de/programm/ete-85/

Dienstag, 8. Juni 2021, 22 Uhr

FUTUR DREI

Deutschland 2020 / Drama

Teddy Award für den besten Spielfilm 2020

Regie: Faraz Shariat

(92 min, deutschsprachiges Original)

Infos: www.schwule-filmwoche.de/programm/futur-drei/

Mittwoch, 9. Juni 2021, 22 Uhr

CHARLATAN

Tschechien / Irland / Slowakei / Polen 2020, Drama/Historienfilm

Regie: Agnieszka Holland

(118 min, OmU)

Infos: www.schwule-filmwoche.de/programm/charlatan/

Donnerstag, 10. Juni 2021, 22 Uhr

DEUTSCHLANDPREMIERE!

CICADA

USA 2020, Drama

Regie: Matthew Fifer, Kieran Mulcare

(94 min, OmU)

Infos: www.schwule-filmwoche.de/programm/cicada/

Freitag, 11. Juni 2021, 22 Uhr

MATTHIAS & MAXIME

Kanada 2019, Drama

Regie: Xavier Dolan

(119 min, OmU)

Infos: www.schwule-filmwoche.de/programm/matthias-maxime/

Samstag, 12. Juni 2021, 22 Uhr

AMORE AL DENTE: EIN FAST GEWÖHNLICHER SOMMER

Italien 2019, Komödie

Regie: Simone Godano

(100 min, OmU)

Infos: www.schwule-filmwoche.de/programm/amore-al-dente-ein-fast-gewoehnlicher-sommer/

Sonntag, 13. Juni 2021, 22 Uhr

WÜRZIG – unser Kurzfilmprogramm

Zehn Filme

(107 min)

Infos: www.schwule-filmwoche.de/programm/kurzfilmprogramm/