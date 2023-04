Das Kulturprogramm des Freiburger Studierendenwerks startet ins Sommersemester

Sechs Semester lang konnte das Kultur- und Veranstaltungsprogramm des Studierendenwerk Freiburg (SWFR) pandemiebedingt nur sehr eingeschränkt, online oder gar nicht stattfinden. Dieses Sommersemester wird nun wieder volles Programm geboten: In der Mensa Rempartstraße steigt am 22. April die Technoparty „Rempart-Rave“ und in der MensaBar erwachen beliebte Formate wieder zum Leben: Der “Ping Pong Club” (ab 24. April), die Kleinkunstbühne “Supreme” (ab 3. Mai) oder der Acoustic Slam “Lied.Gut” (ab 17. Mai). Auch die Kinowanderung „Living Walls“, in Kooperation mit dem Freiburger Filmforum, geht am 28. April wieder an den Start. Ausgerüstet mit Beamer, Stromaggregat und einem Lastenrad werden bei der nächtlichen Wanderung Kurzfilme an Hauswände und versteckte Fassaden projiziert.

Der Internationale Club für Studierende (IC) bietet im Sommersemester bewährte und neue Formate an, darunter der Internationale Karaokeabend (27. April) oder die internationale Tanzshow „Tanz in den Mai“ (4. Mai) in der MensaBar. In Kooperation mit dem aka-Filmclub zeigt der IC am 25. April den mehrfach Oscar-prämierten Film “Everything Everywhere All At Once” im Großen Biologiehörsaal im Institutsviertel. Und wer sich in Fremdsprachen üben will, kann das ab 24. April wieder jeden Montagabend von 18-20 Uhr im Café Senkrecht im Uni-Innenhof tun, wenn dort das „Café Multilingua“ seine Pforten öffnet.

Weitere Infos: www.swfr.de