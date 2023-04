Fashion Revolution Week(end) in Freiburg

In Savahr (Bangladesch) stürzte am 24. April 2013 ein neunstöckiges Gebäude mit fünf Textilfabriken ein. 1138 Menschen kamen dabei ums Leben und 2438 wurden schwer verletzt. Auch bekannte europäische Modemarken wie Mango, C&A oder Primark produzierten in Savahr. Bereits vor dem Einsturz äußerten Arbeiter:innen Sicherheitsbedenken aufgrund von Rissen in den Wänden. Sie wurden jedoch ignoriert und die Belegschaft angewiesen, die Arbeit fortzusetzen.

Ausgelöst durch das Unglück in Bangladesch findet seit 2014 rund um den 24. April die Fashion Revolution Week statt. In über 90 Ländern erinnern Aktionen, Vorträge und Demonstrationen an die Missstände in der Textilindustrie und an die Arbeiter:innen, die unter meist menschenunwürdigen Bedingungen Kleidung und Accessoires für internationale Modekonzerne produzieren. Dazu gehört auch die Frage nach unserem Konsum: Schlechte Arbeitsbedingungen, Löhne unter dem Existenzminimum und die Schädigung von Mensch und Umwelt sind Auswirkungen unseres Überkonsums. Unter dem Motto “Be Curious. Find Out. Do Something.” hat sich inzwischen eine weltweite Bewegung gegründet und Community vernetzt, um nachhaltige Lösungskonzepte zu entwickeln, ein Umdenken in der Bevölkerung zu erreichen und bei Modelabels und innerhalb von Produktionsketten einen Kurswechsel anzustoßen. Auch in diesem Jahr findet die Fashion Revolution Week wieder in der Woche um den 24. April statt. Alle sind dazu eingeladen, mitzumachen und Teil der Veränderung werden.

In Freiburg lädt beispielsweise das E-Werk in Kooperation mit der Kleiderei sowie Umkleide zum Kleidertausch am 30. April, 11-17 Uhr ein. Beim Kleidertausch rascheln die Stoffe im Foyer des E-Werks. Getauscht werden gut erhaltene, gewaschene Kleider, Accessoires und Taschen – es wird darum gebeten, lediglich Frühling/Sommerteile mitzubringen. Jede:r kann bis zu 15 ausgewählte Teile mitbringen und an der Annahmestation abgeben. Vor Ort werden die Sachen dann sortiert und auf die Tauschfläche gebracht. Unterwäsche, Socken oder kaputte Kleidung werden nicht angenommen. Vor Ort erwartet die Besucher:innen zudem Musik und jede Menge Infomaterial rund um nachhaltigen Konsum und Mode.

