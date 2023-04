Warum Kirche? Vortrag und Diskussion in der Reihe „Ausgedient? Welchen gesellschaftlichen Beitrag leistet Kirche?“ / Katholische Akademie Freiburg

Mit dem Berliner Soziologen und Sozialphilosophen Hans Joas startet die neue Reihe „Ausgedient? Welchen gesellschaftlichen Beitrag leistet Kirche?“. In seinem Vortrag am 26. April, 19.30 Uhr in der Katholischen Akademie Freiburg (Wintererstr. 1), beleuchtet Hans Joas die Frage “Warum Kirche?” aus verschiedensten Blickwinkeln. Wie in seinem gleichnamigen Buch geht es beim Vortrag um folgende Fragen: Warum hat das Christentum die besondere Organisationsform „Kirche“ hervorgebracht? Braucht der religiöse Mensch überhaupt Kirche? Inwiefern ist der christliche Glaube eine Alternative zu individueller Selbstoptimierung? Anschließend werden Antonia Spill von der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) und Christoph Bayer, Mitglied des Freiburger Diözesanrats, mit dem Referenten ins Gespräch kommen.

Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der KHG.live Freiburg, den Studien-begleitungen für Theologiestudierende im Karl Rahner Haus Freiburg und dem Diözesanrat der Erzdiözese Freiburg findet in Präsenz und online statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter: www.katholische-akademie-freiburg.de