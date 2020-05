Film | Mai 2020 | von Redaktion Das erste Freiburger Autokino eröffnet am 7. Mai! © promo Die kinolose Zeit ist vorüber! Auf dem Gelände der Messe Freiburg gibt es ab Donnerstag, 7. Mai ein Autokino für bis zu 400 Autos, zu dem die Kinos Friedrichsbau & Harmonie das Programm beisteuern. Zu sehen ist eine Auswahl der schönsten Filme des letzten Jahres, sowie eine Auslese beliebter Familienfilme. © © 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. Das Erste Freiburger Autokino eröffnet bereits am Donnerstag mit dem erfolgreichsten deutschen Film des letzten Jahres, der Komödie das perfekte Geheimnis. Eine große LED-Wand von 115 m2 ermöglicht ein einmaliges Kinoerlebnis – und das im Auto!

Der Ticketverkauf erfolgt ausschließlich online unter www.autokino-freiburg.com .

Wir wünschen viel Vergnügen im ersten Freiburger Autokino! Hier das Programm der ersten Autokino-Woche in Freiburg: Donnerstag, 7.5 – Eröffnung des Ersten Freiburger Autokinos

20.00 Uhr: Das perfekte Geheimnis – 120 min, ab 12 Jahren Freitag, 8.5.

15.30 Uhr Der König der Löwen – 118 min, ab 6 Jahren

20.00 Uhr Jumanji: The Next Level – 123 min, ab 12 Jahren

23.45 Uhr: Joker – 122 min, ab 16 Jahren Samstag, 9.5.

15.30 Uhr Die Eiskönigin 2 – 103 min, ab 0 Jahren

20.00 Uhr Joker – 122 min, ab 16 Jahren

23.45 Uhr: Birds of Prey – 109 min., ab 16 Jahren © promo

Sonntag, 10.5.

11.00 Uhr Die Heinzels – 78 min, ab 0 Jahren

14.00 Uhr Der König der Löwen – 118 min, ab 6 Jahren

17.30 Uhr Das perfekte Geheimnis – 120 min, ab 12 Jahren

21.00 Uhr Die Känguru-Chroniken – 92 min, ab 0 Jahren Montag, 11.5.

16.30 Uhr Jumanji: The Next Level – 123 min, ab 12 Jahren

20.30 Uhr Parasite – 132 min, ab 16 Jahren Dienstag, 12.5.

15.30 Uhr Die Eiskönigin 2 – 103 min, ab 0 Jahren

20.00 Uhr Joker – 122 min, ab 16 Jahren Mittwoch, 13.5.

15.30 Uhr Der König der Löwen – 118 min, ab 6 Jahren

20.00 Uhr Das perfekte Geheimnis – 120 min, ab 12 Jahren Weltklassik am Klavier »

