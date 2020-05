Musik | Mai 2020 | von Redaktion Weltklassik am Klavier Künstler*innen der Weltklassik zum Kennenlernen und Erleben bietet der Youtube-Kanal Weltklassik am Klavier. In täglichen Videos werden im Interviewformat klassische Künstler*innen wie Dr. Luiza Borac, Gaidar Beskembirow oder auch Toru Oyama im Gespräch vorgestellt. Neben spannenden Gesprächen über Musik und andere Themen, bietet der Kanal zudem Videoaufnahme klassischer Stücke, bei denen man Pianisten wie Georgy Tchaidze, Nadejda Vlaeva oder Meryem Akdenizli beinahe hautnah während des Spielens zusehen und Kunst der Musik somit auch im Wohnzimmer miterleben darf. Das erste Freiburger Autokino eröffnet am 7. Mai! Drei Kurzgedichte aus Freiburg wurden in Japan ausgezeichnet »

