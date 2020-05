Nachhaltig | Mai 2020 | von Redaktion Hilfe für Obdachlose: Die mobile Küche des Vereins Zusammen leben e.V. © Patrick Seeger, Stadt Freiburg Ein ehemaliges Flüchtlingswohnheim in der Wiesentalstraße steht seit April als Unterkunft für obdachlose Menschen zur Verfügung. Damit begegnet die Stadt Freiburg dem gewachsenen Bedarf an sicheren, geschützten Unterkünften angesichts der Coronakrise.

Seit Dienstag, 5. Mai versorgt der Verein Zusammen leben e.V. an fest vereinbarten Terminen die Bewohnerinnen und Bewohner mit seiner mobilen Küche. Der Verein ist mit dieser Idee auf die Wohnungsnotfallhilfe zugekommen und wird die Gerichte selbst frisch zubereiten. Die Lebensmittel werden über eine Projektförderung der „Aktion Mensch“ finanziert.

Die mobile Küche wird künftig dienstags in der Wiesentalstraße, mittwochs in der OASE und donnerstags das Wohnheim in der Tullastraße versorgen. Der Einsatz ist zunächst bis Anfang Oktober geplant.

Der Bedarf an Übernachtungsplätzen für Obdachlose ist in letzter Zeit deutlich gestiegenn. Mit Beginn der Pandemie ist es noch dringlicher geworden, die Menschen von der Straße zu holen und ihnen geschützte Räume zu bieten. Statt wie ursprünglich geplant 20 bis 30 Menschen in die Wiesentalstraße zu verlegen, sind es nun 55. Nach Möglichkeit sollen Einzelzimmer bereitgestellt werden. JugendKunstParkour 2020 – “grenzenloswerden” geht online Das erste Freiburger Autokino eröffnet am 7. Mai! »

