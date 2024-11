Brustkrebs im Fokus: Informationstag des Brustzentrums Südbaden

Mit rund 70.000 Neuerkrankungen jährlich ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Um Betroffene, Angehörige und Interessierte umfassend zu informieren, lädt das Brustzentrum Südbaden am Samstag, den 23. November, zum jährlichen Informationstag ins Kultur & Bürgerhaus Denzlingen ein. Die Veranstaltung findet von 10:45 bis 16 Uhr statt und bietet vielfältige Einblicke in aktuelle Therapieansätze sowie bewährte Verfahren in der Brustkrebsbehandlung.

„Unser Informationstag ist eine wertvolle Plattform, um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren, Unterstützung zu finden und sich mit Fachkräften und anderen Betroffenen auszutauschen“, erklärt Prof. Dr. Dirk Watermann, Chefarzt der Frauenklinik am Evangelischen Diakoniekrankenhaus Freiburg und Sprecher des Brustzentrums Südbaden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Vorträge zu verschiedenen Aspekten der Brustkrebstherapie und -nachsorge. Themen wie die chirurgische Behandlung des Mammakarzinoms und innovative Operationsmethoden werden ebenso behandelt wie die notwendigen Nachsorgeuntersuchungen (Mammographie, Ultraschall, MRT). Ein weiterer Schwerpunkt ist der Umgang mit den emotionalen Herausforderungen der Diagnose Brustkrebs. Hierzu werden Unterstützungsangebote wie Selbsthilfegruppen und digitale Hilfsmittel vorgestellt. Parallel zu den Vorträgen werden Workshops angeboten, die alternative Therapien wie Kunsttherapie und Yoga in den Fokus rücken. Diese ergänzenden Ansätze können den Heilungsprozess ganzheitlich unterstützen und bieten den Betroffenen zusätzliche Ressourcen im Umgang mit ihrer Erkrankung.

Die letzten Jahre haben in der Brustkrebstherapie bedeutende Fortschritte gebracht – sowohl in Bezug auf die Überlebens­chancen als auch die Lebensqualität der Patientinnen. Bei der Veranstaltung werden innovative Therapieformen wie die neoadjuvante und die Induktionstherapie vorgestellt. Diese Ansätze ermöglichen es, den Erfolg der Behandlung bereits vor einem operativen Eingriff zu beurteilen und die Therapie gezielt anzupassen. Auch individualisierte Therapieansätze, die auf den genetischen und molekularen Merkmalen des Tumors basieren, stehen im Fokus. Dadurch kann für jede Patientin ein maßgeschneiderter Behandlungsplan erstellt werden, der die Nebenwirkungen reduziert und die Effizienz maximiert.

Brustzentrum Südbaden

Das Brustzentrum Südbaden hat sich zum Ziel gesetzt, Patientinnen mit Brusterkrankungen nach den höchsten fachlichen und menschlichen Standards zu untersuchen, zu beraten und zu behandeln. Im von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Kompetenzzentrum werden sämtliche diagnostischen und therapeutischen Verfahren angewendet, die dem neuesten Stand der Wissenschaft und den aktuellen Leitlinien entsprechen. Ein besonderes Anliegen des Brustzentrums ist es, in persönlichen Gesprächen gemeinsam mit den Patientinnen individuelle Therapieentscheidungen zu treffen. Das Brustzentrum, getragen vom Evangelischen Diakoniekrankenhaus Freiburg und dem Kreiskrankenhaus Emmendingen, zählt mit über 600 Primärfällen pro Jahr zu den größten seiner Art in Deutschland.