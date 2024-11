In der Meckelhalle im Sparkassen-FinanzZentrum Freiburg ist eine Ausstellung zu und mit afghanischer Stickkunst zu sehen

Stickkunst ist seit vielen Jahrhunderten Bestandtteil der Kulturen im Nahen Osten – dort wurde diese Form der Textilverarbeitung in den vergangenen Jahrhunderten immer weiterentwickelt und wird bis heute zelebriert. In Afghanistan sind es vor allem Frauen, die ihr Talent in der Stickerei unter Beweis stellen und farbenfrohe und berührende Motive zaubern. Das Projekt Guldusi der Deutsch-Afghanischen Initiative (DAI) unterstützt Frauen aus den afghanischen Regionen Laghmani und Herat dabei, mit ihrem Können ein Einkommen zu erzielen und fördert zugleich die Weitergabe der traditionellen Handstickerei an die nächsten Generationen. Menschen außerhalb Afghanistans haben die Möglichkeit, die Stickwerke kennenzulernen, sich inspirieren zu lassen und sie in eigene Textilarbeiten zu integrieren – eine kreative Verbindung zweier Kulturen.

Die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau lädt nun zur Ausstellung „Keep Your Eye on the Planet“ der Deutsch-Afghanischen Initiative e.V. Freiburg (DAI) ein. Gezeigt werden 45 außergewöhnliche Textilwerke aus dem Projekt Guldusi, das dieses Jahr zudem sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Für die Ausschreibung zur Ausstellung waren Künstler:innen weltweit eingeladen, ein gesticktes Auge oder Augenpaar in ein 60 x 60 cm großes Textilwerk zu integrieren und das Thema kreativ zu interpretieren. Insgesamt wurden 113 Werke aus zwölf europäischen Ländern eingereicht. Eine Jury wählte schließlich 45 der Kunstwerke aus, die nun in der Meckelhalle des Sparkassen-FinanzZentrums Freiburg zu sehen sind.

Ausstellung „Keep Your Eye on the Planet“. Meckelhalle im Sparkassen-FinanzZentrum Kaiser-Joseph-Str. 186 – 190, Freiburg Öffnungszeiten Meckelhalle: Mo-Fr 9 bis 17 Uhr, Do bis 18 Uhr. Bis 28. November 2024.