Auch Gefühle haben eine Farbe: Karl Streicher zeigt seine abstrakte Malerei im Kunstraum Nigra Monaĥejo in Freiburg

Im denkmalgeschützten Schwarzen Kloster zeigt der Kunstraum Nigra Monaĥejo ab 15. November das abstrakte Werk des Freiburger Malers Karl Streicher, der nach einer Ausbildung zum Malerhandwerk Archäologe in Freiburg studierte. Zu Malerei fand Streicher autodidaktisch und ist seit 1990 als freischaffender Künstler tätig. Die Besuchenden tauchen im Kunstraum Nigra Monaĥejo in die Bilderwelten des Malers ein, der es auf besonders feinfühlige Art schafft, Gefühle in Farben einzufangen.

Denn auch Emotionen haben eine Farbe, wie die Ausstellung „Farbfühlung“ eindrucksvoll zeigt. Seine Emotionen bringt der Künstler auf die Leinwand. Bunte Farbfelder und graue Farbflächen zeugen mit ihren Nuancen und Zwischentönen vom stetigen Gefühlsbad, das wir als Menschen erfahren. Auch und insbesondere in herausfordernden Zeiten. Karl Streichers Werk lädt zur Reflexion der eigenen Gefühlswelt ein und zur Entdeckung der Feinheiten in fröhlichen und tristen Tagen.

Bei Karl Streichers Werk handelt es sich um überwiegend abstrakte Ausdruckmalerei. Er sieht sich in der Tradition des Tachismus bzw. des Informellen, der Konfrontation mit der Farbe an sich. Hierzu hält er seine Stimmungen schriftlich fest, um diese dann auf der Leinwand sichtbar zu machen. Mehrere Schichten Farbe werden aufgetragen. Zum Einsatz kommen Mischungen aus Öl, Emulsion, Lacke und Tusche. Das Wechselspiel aus unkontrollierten Pinselbewegungen und gewollten Eingriffen schafft Ausdruck und Tiefe. Chaos und Ordnung wie Harmonie und Provokation unterliegen bei ihm einer ständigen Abwägung, einem ungewöhnlichen Zusammenspiel. Wer einen genauen Blick auf das Werk des Künstlers wirft, der wird zwei Gruppen erkennen: Einerseits leuchtende und kräftige Farbfelder, andererseits graue, großformatige Farbflächen, körperhaft angelegt und mit erdig-grauen Farbabstufungen verfeinert.

Karl Streicher. Farbfühlung. Kunstraum Nigra Monaĥejo, Rathausgasse 48, Freiburg. Vernissage am 15. November 2024, 18 Uhr. Mi-Fr: 13-18 Uhr. Sa: 12-17 Uhr. Bis 14.12.24