Brief Aktion des 900. Jubiläumsjahr der Stadt Freiburg endet mit einer Zeremonie

Am Mittwoch, den 28. Juli um 12.00 Uhr wird die Briefaktion der Stadt Freiburg mit einer Zeremonie auf dem Rathausplatz beendet. Die Briefe für die Zukunft sind ein Teil der Aktionen zum Freiburger Stadtjubiläum. Vor 900 Jahren verlieh Konrad von Zähringen der „Freien Burg“ das Marktrecht und legte somit den Grundstein der Stadt Freiburg. Dies wird noch bis Anfang nächsten Jahres mit zahllosen Führungen, Sportangeboten, Kunstausstellungen und Online Informationsangeboten gefeiert.

Stellen Sie sich vor, einen an Sie adressierten Brief aus dem Jahr 1920 zu erhalten, in dem ein*e Vorfahre*in, eine Person die mal in ihrer Wohnung lebte oder dem gleichen Sportverein angehörte, aus ihrem Alltag erzählt. Aufschrieb was sie so beschäftigt, was Wünsche und Hoffnungen sind, vielleicht auch welche Zukunftsszenarien Bammel verursachen. Dies erwartet einige Freiburger*innen im Jahr 2120, wenn die jetzt geschriebenen Briefe wieder hervorgeholt werden.

Die 1500 eingegangenen Briefe werden verpackt und ins Stadtarchiv gebracht, wo sie auf die Feierlichkeiten zum 1000. Jubiläum der Stadt Freiburg warten. Zwei Schüler*innen des Montessori Zentrums Angell werden ihre Briefe für die an der Zeremonie Teilnehmenden vorlesen. Der Erste Bürgermeister Ulrich von Kirchbach, Projektleiter Holger Thiemann und der Ideengeber für die Aktion, Johannes Rühl, werden ebenfalls teilnehmen. Für Kurzentschlossene steht bis morgen 12.00 Uhr noch der Briefkasten auf dem Rathausplatz bereit, in den die Briefe eingeworfen werden können.

Weitere Infos: www.freiburg.de/briefe

Weitere Aktionen zum Stadtjubiläum: www.2020.freiburg.de