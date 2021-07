Lebensgeschichten von Menschen in der Pflege

80.000 Pflegekräfte fehlen schätzungsweise in Deutschland, Tendenz steigend. – Wen wundert´s: Personeller Notstand, Ausbeutung und Frust – vor allem die Missstände sind es, die dieses Berufsfeld seit langem in den medialen Fokus rücken. Anlass genug für die Freiburger Theatermacher Kathrin Feldhaus, Michael Kaiser und Margarethe Mehring-Fuchs für ihr Recherche- und Buchprojekt „Auf Klingel“, um den Menschen hinter den Schlagzeilen eine Stimme zu verleihen.

Ein Jahr lang hospitieren Michael Kaiser und Margarethe Mehring-Fuchs dazu in unterschiedlichen Seniorenzentren, recherchieren im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen, in der onkologischen Stadtion der Kinder-und Jugendmedizin der Tübinger Uniklinik, im Hospiz Veronika in Eningen unter Achalm oder bei der Ambulanten Pflege auf dem Land. Dabei machen sie hautnahe Erfahrungen, begleiten Dutzende von Pflegekräften bei ihren Tag-und Nachtschichten, besuchen diese auch in ihrer Freizeit und führen viele Gespräche. Dann kommt Corona und die Ereignisse überschlagen sich…

Umso relevanter ist die jetzt endlich live gezeigte Lecture-Performance, die im Werkraum des Theater Freiburg Premiere feierte. Auf der Bühne stehen Barhocker und Mikrofone vor einer Leinwand, auf der immer wieder Britt Schillings Fotos der Porträtierten zu sehen sind. Doch erst einmal gibt es eine ganze Wand aus Negativ-Schlagzeilen zu lesen. Über ihre Recherchereise mit „Tiefenbohrungen“ berichten Michael Kaiser, Margarethe Mehring-Fuchs und die junge Kinderkrankenpflegerin Hannah Ganter in der folgenden Stunde (Dramaturgie: Kathrin Feldhaus). Die Texte stammen aus gleichnamigen Buch, gelesen wird abwechselnd oder im Dialog, begleitet vom Synthesizer-Sound von Ro Kuijpers und einer starken Lichtführung (Frederik Menzel, Manon Oswald): Mal ist die Bühnen-Szene schwarz-weiß, mal leuchten neonrote Kabel oder extreme Spots. Wie ist das mit der professionellen Distanz angesichts von Leiden und Sterben? Wie umgehen mit Schichtdienst, Hektik, Hierarchien und der eigenen Motivation im System Krankenhaus als Wirtschaftsunternehmen? Welche Forderungen und Visionen gibt es? Acht ganz unterschiedliche Menschen und ihre Lebensgeschichten werden vorgestellt: Da ist der 19-jährige Maximilian, der im Hospiz arbeitet, Michi in der Kinder-Onkologie, die Georgerin Marika, die jeden Cent nach Hause schickt und ihren Beruf auf der Demenzstation liebt. Die junge Roma Miljana macht Polaroid-Fotos von ihrem Tag und Heike aus der mobilen Altenpflege erholt sich bei ihrer Schafsherde… Ihr gemeinsames Statement: „Es wäre ein Scheißjob, wenn es am Ende des Monats nur um Zahlen ginge…“

– Buch: Kathrin Feldhaus, Michael Kaiser, Margarethe Mehring-Fuchs: Auf Klingel – Berufsalltag und Leben von Menschen in der Pflege. Fotos von Britt Schilling. Herausgegeben von der Veronika-Stiftung Rottenburg. Patmos Verlag, Ostfildern, 2020. 160 Seiten, 18 Euro