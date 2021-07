Winzergenossenschaft Oberbergen als beste Winzergenossenschaft Deutschlands 2021 ausgezeichnet

Die Winzergenossenschaft Oberbergen ist Sieger des Leistungstests Deutsche Genossenschaften 2021, Fachzeitschrift WEINWIRTSCHAFT (Meininger Verlag). Damit ist sie die beste Winzergenossenschaft Deutschlands 2021. Drei der eingereichten sechs Weine erreichten jeweils 90 Punkte, womit sie ein exzellentes Ergebnis ablieferten und einen neuen Rekord aufstellten. Die Bassgeige-Winzer und das Team um Geschäftsführer Erwin Vogel und Kellermeister Wolfgang Schupp sind stolz und freuen sich über ihren jüngsten Erfolg. „Wir freuen uns über diese große Auszeichnung, die unsere kontinuierliche Erfolgsgeschichtefortführt“, so Erwin Vogel. „Wir leben und lieben unsere Baßgeige. Sie ist die Grundlage unseres Handwerks. Die Verbundenheit zur Heimat und der sorgsame Umgang mit den Böden, die von den Winzern schon über Generationen bearbeitet werden, spiegeln sich letztlich in der herausragenden Qualität der Trauben wider.“ Die Weinbergslage „Baßgeige“, die sich auch in der exklusiven Marke „Oberbergener Baßgeige“ der Winzergenossenschaft Oberbergen widerspiegelt, liegt mitten im Winzerort Oberbergen auf einer Höhe zwischen 240 bis 400 Metern. Diese Höhenlage und die dadurch kühleren Nächte sorgen für eine längere Reife der Trauben, was wiederum zur Einlagerung von stark ausgeprägten Fruchtaromen führt.

Die Baßgeige-Winzer setzen im Weinberg auf ökologische Begrünung, zielgerechte Düngung sowie eine fachgerechte Behandlung der Rebe während der Vegetationsphase. In einem regelmäßigen, gegenseitigen Austausch werden die Winzer durch das Weinjahr begleitet. Da sowohl der Geschäftsführer als auch der Kellermeister der Winzergenossenschaft Oberbergen selbst Winzer sind und einige Grundstücke der Lage „Baßgeige“ bewirtschaften, ist eine Kommunikation auf „Augenhöhe“ gegeben und gehören damit ebenfalls zur „Baßgeigen-Familie“.

Übrigens: Das Team hat das 6tett Baßgeige-Paket „Siegerweine“ kreiert. Es beinhaltet jeweils 1 Flasche Weißer Burgunder Kabinett trocken, Weißer Burgunder trocken Edition TT, Grauer Burgunder trocken Edition TT, Spätburgunder Qualitätswein trocken, Spätburgunder trocken Edition TT, Muskateller Kabinett trocken sowie eine Video-Weinprobe mit dem Baßgeigen-Team. Das Paket gibt es verpackungs- und versandkostenfrei für 61,50 € im Onlineshop unter www.bassgeige-wein.de, telefonisch, per E-Mail oder in der Vinothek zu kaufen.

Bildquellen So klingt Freude, Stolz und Heimat Bassgeige-Winzer der Selektionsanlagen für die Edition TT: Traubenteilung: Foto: Winzergenossenschaft Oberbergen