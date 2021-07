Die eigene Stimme entdecken – Kinderchorfest in St. Peter

Mitten in der Pandemie gründete der Männergesangverein (MGV) St. Peter einen Kinderchor. Anfang 2020 erhielt der Verein eine Förderung des Programms „Musik vor Ort“ vom Bundesmusikverband Chor und Orchester, welche sich an innovative Musikprojekte und musikalische Teilhabe im ländlichen Raum richtete und die Entstehung des Kinderchors ermöglichte. Zum Abschluss und als Höhepunkt der Förderung veranstaltet der MGV ein Kinderchorfest, welches nicht nur den Chor hochleben lässt, sondern auch für die Entstehung weiterer Kinderchorprojekte in der Region werben möchte.

Die Projektleiterin Timea Djerdj und der erste Vorsitzende des MGV Tobias Dilger erhoffen sich einen freudigen Tag, der den Kindern ermöglicht das Singen für sich zu entdecken. Am ersten Sommerferientag gibt es ein breites Angebot: der Gesang-Workshos mit Adrian Goldner, den SingBus der Deutschen Chorjugend und musikalische Auftritte verschiedener Chöre wie dem „Lollipop“ aus Köndringen. Im SingBus gibt es die Sing-und-Kling-Ausstellung zu bestaunen. Drei ungewöhnliche Ausstellungsstücke erlauben den Besuchenden ihre eigene Stimme zu erproben: das StimmModell, das Rhythmus-Roulette und die SingDusche.

Das Kinderchorfest findet kostenfrei am 29. Juli, 15 Uhr statt. Anmeldung: info@mgv-st-peter.de oder chorleitung@mgv-st-peter.de, weitere Infos: www.mgv-st-peter.de.