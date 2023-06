Auszeichnung für Top-Rehakliniken: Breisgau-Klinik und Reha-Klinik Hausbaden erneut in der Spitzengruppe

In der vom Magazin STERN veröffentlichen Liste der Top-Rehakliniken 2023/24 in Deutschland haben die Breisgau-Klinik in Bad Krozingen und die Reha-Klinik Hausbaden in Badenweiler zum wiederholten Mal ihre Position als eine der bundesweit besten Adressen für eine medizinische Rehabilitation unter Beweis gestellt. In der Untersuchung des unabhängigen Rechercheinstituts MINQ wurden mehr als 1000 Rehakliniken befragt, untersucht und bewertet.

Zu den Kriterien der Bewertung zählte die Reputation der Kliniken bei Patienten, Ärzten und Mitarbeitern der Sozialdienste, die zu entlassende Patienten in die passenden Rehakliniken vermitteln und deswegen einen guten Überblick haben. Gleichzeitig wurde nach dem medizinischen Angebot, dem Therapieangebot, der Qualität, der Patientensicherheit, den Hygienestandards, den Ausstattungsmerkmalen und den Serviceleistungen gefragt. „Die zum wiederholten Mal erfolgte Auszeichnung durch das Magazin STERN ist eine Bestätigung unserer Qualitätsphilosophie“, sagt Martin Heßberger, Geschäftsführer des in Überlingen am Bodensee beheimateten Klinikverbundes DR. SPANG Reha-Kliniken. „Unser großer Dank gilt allen Mitarbeitenden, deren Einsatz und Fachkompetenz bereits mehrfach auch vom Magazin FOCUS Gesundheit mit dem Siegel «Top Reha-Klinik» gewürdigt wurde.“

Die Reha-Klinik Hausbaden wurde in den Fachbereichen Orthopädie und Psychosomatik/Psychotherapie ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurde der individuelle Behandlungsplan durch alle notwendigen Fachdisziplinen. Patienten profitieren von der interdisziplinären Zusammenarbeit der über viel Erfahrung verfügenden und aufeinander eingespielten Teams. Jedes einzelne Therapieprogramm berücksichtigt die individuellen Beeinträchtigungen der Funktionen und Fähigkeiten sowie die Bedürfnisse und die Leistungsfähigkeit des Rehabilitanden (bio-psycho-soziales Behandlungsmodell). Die Klinik besitzt die Anerkennung des Stufenmodells für die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR) und gehört zu den wenigen Kliniken in Baden-Württemberg mit einer Zulassung für die Durchführung der berufsgenossenschaftlichen stationären Weiterbehandlung (BGSW). Für den Fall, dass arbeitsrelevante Aktivitäten in die Therapie zu integrieren sind, ist die Reha-Klinik Hausbaden eine der ausgesuchten Kliniken im Land, die auch für die Arbeitsplatzbezogene Muskuloskelettale Rehabilitation (ABMR) eine Zulassung hat. Eine weitere Besonderheit der Klinik ist die einmalige Panoramalage des ehemaligen Schlosses Hausbaden.

Die Auszeichnung der Breisgau-Klinik gilt den Fachbereichen Orthopädie, Rheumatologie und Krebstherapie. Hier wurde das Therapieangebot in Form von Einzelgymnastik oder in der Gruppe hervorgehoben. Auch der Osteoporose-Parkour für Patienten und Interessierte sowie das besondere Serviceangebot wurden ausdrücklich gewürdigt. Bestätigt wurde die Zugehörigkeit zur absoluten Spitzengruppe der deutschen Reha-Kliniken auch von externen Verfahren wie die Qualitätssicherung Medizinische Rehabilitation (QS-Reha) durch die gesetzlichen Krankenkassen, Zertifizierungen der Deutschen Gesellschaft für medizinische Rehabilitation DEGEMED oder die Qualitätsauswertungen der Deutschen Rentenversicherung, bei der die Orthopädie/Unfallchirurgie bundesweit unter den besten Reha-Kliniken rangiert. Das erfahrende Team von Fachärzten, Therapeuten und Gesundheitspflegern kümmert sich intensiv um die Stärkung der Gesundheit im Rahmen von stationärer/ambulanter Rehabilitation, ambulanter Badekur, Physiotherapie auf Rezept, Präventionskursen und Gesundheitswochen. Die Klinik besitzt die Anerkennung des Stufenmodells für die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR).

Beide Häuser bieten eine der badischen Lebensart gerecht werdende, eigene Küche mit Diätköchen und stellen täglich unter Beweis, dass sich gesunde Kost und schmackhafte Kost nicht ausschließen.

Bildquellen Geschäftsführer Martin Heßberger: (© DR. SPANG Rehakliniken)

Reha-Klinik Hausbaden: (© DR. SPANG Rehakliniken)