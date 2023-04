Antes-Bild ins Stadt-Zentrum an den Schlossbergring: Das Ende einer skandalösen Einlagerung!

Einige ‚findungsreiche Geister‘ im Freiburger Gemeinderat und der Stadtverwaltung kolportieren, dass es im neuen Stadtteil Dietenbach einen tollen Ort für das seit 1995 eingelagerte „Freiburger Bild“ von Horst Antes (Jahrgang 1936) geben könne. Wann soll das sein: 2035? 2040? Oder später? Der Künstler wird das nicht mehr erleben, mutmaßlich auch der Autor dieser Zeilen nicht. Die Kapriole geht scheinbar weiter, Schilda lässt grüßen. Die Sache ist schon längst ein Skandal mindestens mittleren Ausmaßes – republikweit bekannt. Die größte öffentliche Arbeit, die Antes je geschaffen hat, wird auf Kosten der Stadt seit bald 30 Jahren eingelagert – aufgelaufene Kosten bis heute: eine hohe fünfstellige Summe! Die Neu-Platzierung muss jetzt erfolgen, heißt: in den nächsten 12 Monaten!

Ein Impuls kann der Vorschlag „Schlossbergring“ sein. Das Areal ist in städtischem Besitz, es bedarf keiner fensterlosen großen Gebäudefassade, eine hässliche Betonwand würde ‚verschwinden‘, ein windgeschützter Ort und deshalb statisch wohl unbedenklich – es muss halt ein Gerüst zur Anbringung gebaut werden. Wie das am Ende wirken kann, zeigt die maßstabsgerechte Fotomontage eines Freiburger Architekturbüros. Leute macht Euch schleunigst an die Arbeit!

