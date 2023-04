Klassik für Benefiz: Ein Konzert für Ärzte ohne Grenzen im Historischen Kaufhaus Freiburg

Am 13. April, 20 Uhr findet ein Benefizkonzert zugunsten der Organisation Ärzte ohne Grenzen mit dem jungen Klavierstar Robert Neumann im Historischen Kaufhaus Freiburg statt. Seit seinem 10. Lebensjahr in der Klavierklasse von Prof. Elza Kolodin an der Freiburger Musikhochschule ausgebildet, konzertiert er international. Neumann ist Gewinner und Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Klavierwettbewerbe, so erhielt er 2017 als „ein Ausnahmetalent“ und „eine der vielversprechendsten pianistischen Begabungen“ den International Classical Music Discovery Award. 2018 wählte die Jury des Südwestrundfunks Robert zum “SWR2 New Talent” aus.

Am 13. April spielt Neumann Werke von Scriabin, Schumann und Eigenkompositionen. Die private Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen leistet medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten. Hierfür wurde ihr 1999 der Friedensnobelpreis verliehen.

Weitere Infos und Tickets: www.reservix.de/tickets-benefizkonzert

Programm:

Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)

Rondo Es-Dur op.11

Skriabin Sonate fis-moll op.23

– Drammatico

– Allegretto

– Andante

– Presto con fuoco

Béla Bartók (1881 – 1945) / Neumann)

Rumänische Volkstänze (2021)

– Joc cu bátá

– Brául – Pe loc

– Buciumeana

– Poargá Románeascá

– Máruntel

PAUSE

Robert Schumann (1810 – 1856)

Sonate fis-moll op.11

– Introduzione, Un poco adagio – Allegro vivace

– Aria

– Scherzo e Intermezzo, Allegrissimo

– Finale, Allegro un poco maestoso