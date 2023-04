Hommage an das Lied: Das Festival LIEDBasel vom 19.-23. April (Verlosung!)

In Basel widmet sich seit 2019 das Festival LIEDBasel dem Kunstlied als Gattung und Ausgangspunkt interdisziplinärer Annäherungsversuche. In diesem Jahr findet es vom 19.-23. April unter dem Motto „Gefährlich leben“ im Musik- und Kulturzentrum Don Bosco Basel statt. Die Eröffnung am 19. April, 19 Uhr begeht das Wiener Quartett The Erlkings beim LIEDSalon – umrahmt von Talk-Runden und Interviews gibt der Abend einen Vorgeschmack auf die Vielseitigkeit des Festivalprogramms.

Am 20. April, 20 Uhr lassen Angelika Kirchschlager (Mezzosopran) und Malcolm Martineau (Klavier) bei „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten?“ Lieder und Musik, u.a. von Franz Schubert, Arnold Schönberg und Clara Schumann erklingen.

Beim LIEDLabor „Dein Atem ist dein Anker“ am 21. April, 19 Uhr begibt sich die Apnoetaucherin Julia Tobler gemeinsam mit Silke Gäng und Tobias Schabenberger auf die Suche nach den Überschneidungen des Extremsports und der Liedkunst. Für beide ist der Atem das zentrale Mittel.

Ein interdisziplinärer Höhepunkt ist das LIEDRezital „Eine Winterreise“ am 22. April, 20 Uhr. Benjamin Appl (Bariton) und James Baillieu (Klavier) spielen Schuberts Liederzyklus. Schauspieler Harald Krassnitzer liest Texte und Tagebuchaufzeichnungen von Teilnehmenden der österreichisch-ungarischen Nordpolarexpedition (1872-1874).

Zum Abschluss am 23. April präsentieren Ruben Drole (Bariton) und Simone Keller (Klavier) ab 17 Uhr den Schlummerliederabend “Die Wand ist schalldicht“ – zu hören ist eine Komposition von Stephanie Haensler nach Gedichten von Simone Lappert sowie Lieder von Georg Kreisler, Philippe Racine, Carola Bauckholt u.A..

Alle Veranstaltungen und Tickets: liedbasel.ch

Wir verlosen je 1×2 Tickets für den 20.4., 20 Uhr, „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten?“ mit Kirchschlager/Martineau. Den 22.4., 20 Uhr „Eine Winterreise“ mit Appl/Baillieu/Krassnitzer.

Den 23.4., 17 Uhr Schlummerliederabend „Die Wand ist schalldicht“ mit Drole/Keller im Don Bosco Basel. Senden Sie eine Mail mit dem Stichwort „LIEDBasel“ im Betreff, der gewünschten Veranstaltung und Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) bis 16. April an redaktion@kulturjoker.de. Viel Glück!

