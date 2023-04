Angemessener Unernst: Mnozil Brass im Konzerthaus Freiburg (Verlosung!)

In den kaum 27 Jahren ihres Bestehens hat die Gruppe Mnozil Brass ausgiebig und mit großem Ernst Unernstes, ja sogar Heiteres gespielt. Ihr neues Programm „Phoenix“ ändert die Spielregeln von Grund auf: ab sofort beleuchtet das österreichische Blechbläser­ensemble mit angemessenem Unernst die ernsten Dinge des Lebens. Lustvoll werden all die kleinen Dämonen, die uns beim Streben nach dem Wahren, Edlen und Reinen immer im Weg stehen, einer gepfefferten Reflexion unterzogen. Warum wollen wir gar nicht so heilig sein? Warum sind wir lieber haltsam als enthaltsam und wieso zum Teufel ist’s in der Nacht oft lustiger als am Tag? Mnozil Brass stellt sich diesem Fragenkomplex ausgiebig und angezuckert, immer mit einer Prise eingebildeter Altersweisheit am 21. April, 20 Uhr im Konzerthaus Freiburg.

Tickets: vaddi-concerts.de

