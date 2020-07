African Music Festival: Livestream

Auf Grund der Corona-Pandemie musste die Jubiläumsausgabe zum 20-jährigen Bestehen des African Music Festival Emmendingen um ein Jahr verschoben werden. Somit findet die Jubiläumsfeier des einzigartig schönen Festivals in Emmendingen vom 5. bis 8. August 2021 statt. Unter dem Motto celebrating the difference and diversity wird das hochkarätige und abwechslungsreiche Programm, das für diesen Sommer geplant war, nächstes Jahr zu erleben sein. Auch Reggae-Star Gentleman wird am 8. August 2021 auf dem Emmendinger Schlossplatz zu sehen sein.

Pünktlich zum eigentlichen Festivalbeginn in diesem Jahr streamt das African Music Festival am Samstag, 1. August von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr einen kostenlosen Bühnen-Livestream. An diesem Abend bringen Afro Dance and Drumming (Afrikaba Trommelschule Herbolzheim),Warrior Singhateh (Reggae from Gambia), Joel da Silvas SOULFAMILY (Brazil/Modern Pop Songs) und Ma belle chérie (Raphael Kofi und Mamoudou Doumbouya) heiße Rhythmen und Festivalfeeling in die Wohnzimmer der Zuschauer*innen.

Der Livestream kann auf folgenden Kanälen verfolgt werden:

www.youtube.com/afrikaba

www.instagram.com/africanmusicfestivalem

www.facebook.com/africanmusicfestivalem