Ferienspaß im Planetarium Freiburg: Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete

Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete feiert am Sonntag, 2. August um 14.30 Uhr Premiere im Planetarium Freiburg. Mit seinem schwarzen Hut mit roter Feder, der großen Nase, den sieben Messer und der Pfefferpistole ist er wohl der bekannteste Räuber im Land. Ab Beginn der Sommerferien ist er regelmäßig im Planetarium Freiburg zu Besuch. Fortan zeigt das Planetarium die Vorstellung immer Sonntags um 14.30 Uhr und während der Sommerferien zusätzlich ab 6. August immer Donnerstags um 11 Uhr. Die liebevoll umgesetzte Geschichte ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet und natürlich auch für alle älteren Hotzenplotz-Fans, die mit auf die Räuberjagd gehen möchten. Unterstützung ist nötig, denn einmal mehr ist der durchtriebene Räuber aus dem Spritzenhaus ausgebrochen. Umgehend verhängt Wachtmeister Dimpfelmoser eine amtliche Ausgangssperre bis der Unhold wieder gefasst ist. Kasperl und Seppel sind fest entschlossen, ihn wieder einzufangen. Mit einer List wollen sie den Räuber Hotzenplotz an seiner schwächsten Stelle treffen: seiner unstillbaren Gier nach Schätzen. Dabei kommt ihnen der Mond in den Sinn, der ja bekanntlich aus purem Silber sein soll. Mit dem Bau einer ausgeklügelten Mondrakete nimmt ihr Plan Formen an. Ob es ihnen gelingt, den Räuber dingfest zu machen?

Infos zu dieser und vielen anderen Veranstaltungen des Planetariums unter www.planetarium-freiburg.de. Platzreservierungen sind online (info@planetarium-freiburg.de) und telefonisch 0761/38906-30 (Mo bis Fr: 8.30 bis 12 Uhr) möglich.