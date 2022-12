50 Jahre Herzmedizin in Bad Krozingen: Vom Reha-Zentrum zum Universitäts-Herzzentrum

Als der 1965 gegründete Verein Benedikt Kreutz Rehabilitationszentrum Bad Krozingen e. V. am 18. Oktober 1972 ein Modellzentrum für kardiologische Rehabilitation eröffnete, war es unvorstellbar, dass daraus einmal eines der bedeutendsten Zentren zur Behandlung von Herzkrankheiten in Europa werden könnte. Dieses besondere Jubiläum wurde in Anwesenheit von Spitzenpersonal aus Medizin und Politik im Rahmen eines Festaktes im Kurhaus Bad Krozingen gewürdigt.

Wegweisende Behandlungskonzepte und die für ein Rehabilitationszentrum ungewöhnlichen Aktivitäten im Bereich der Forschung und Wissenschaft gehörten schon damals zu den entscheidenden Erfolgsmotoren. Mit der Schaffung einer umfassenden und integrierten Patientenversorgung wurde das Fundament gelegt für die 1994 erfolgte Umbenennung in „Herz-Zentrum Bad Krozingen“. 2012 wurde schließlich mit der Gründung des Universitäts-Herzzentrums Freiburg ∙ Bad Krozingen (UHZ) eine für beide Träger neue und erfolgreiche Entwicklung eingeleitet. Im April 2021 wurde das UHZ in das Universitätsklinikum Freiburg integriert und damit alle Voraussetzungen geschaffen für eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte des einstigen Benedikt-Kreutz-Rehabilitationszentrums für Herz- und Kreislaufkranke (RHZ).