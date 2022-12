Mendelssohn im Freiburger Münster: Das Münsterkonzert zum zweiten Advent

Im Münsterkonzert am 4. Dezember, 17 Uhr im Freiburger Münster stehen zwei oratorische Werke für Chor, Solisten und großes Orchester von Felix Mendelssohn Bartholdy auf dem Programm. Zu hören sind die Psalmkantate „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ (Psalm 42), die während Mendelssohns Hochzeitsreise 1837 in Freiburg entstanden ist, und die Sinfonie-Kantate „Lobgesang“, die drei symphonische Orchestersätze mit einer finalen, vokal besetzten Kantate kombiniert. Das Werk entstand als Auftragskomposition aus Anlass der Feier des vierhundertsten Jahrestags der Erfindung des Buchdrucks in Leipzig 1840. Die Ausführenden sind: Maraile Lichdi (Sopran), Tomoko Maria Nishioka (Sopran), Christian Elsner (Tenor). Der Freiburger Domchor und die Freiburger Domkapelle mit dem Philharmonischen Orchester Freiburg musizieren unter der Leitung von Domkapellmeister Prof. Boris Böhmann. Tickets: www.reservix.de

Bildquellen Münsterkonzert zum 2. Advent: Foto: Maria Schumacher