Neue Konzertreihe im Herzen von Freiburg: Freiburg Live Festival – Münsterplatzkonzerte im Juni 2023

An gleich fünf Tagen im Juni 2023 soll sich der Münsterplatz erstmals in eine spektakuläre Kulisse der Live–Musik verwandeln. Hierzu hat sich das Bündnis Freiburg Live, ein Zusammenschluss von Konzert– und Festivalveranstaltern aus Freiburg, ein besonderes Konzept überlegt, welches das Angebot an Kunst und Kultur in der Innenstadt erweitern und einen kleinen Beitrag dazu leisten soll, die Innenstadt zu beleben und attraktiver zu machen. Pro Tag sollen hier je nach Genre zwischen ca. 1.700 (bestuhlte Veranstaltung) und 6.000 (unbestuhlt) Musikfans ein internationales Musikprogramm genießen können.

Im Bündnis Freiburg Live haben sich während der Pandemie die Veranstaltenden Albert Konzerte GmbH, Freiburger Barockorchester, KAROevents GmbH & Co. KG, Jazzhaus Freiburg, Mack Event GmbH, Sea You Freiburg GmbH, Zelt–Musik–Festival GmbH sowie Vaddi Concerts GmbH zusammengefunden, um Synergien in Krisenzeiten und darüber hinaus optimal nutzen zu können. Daraus ist die Idee des Freiburg Live Festivals auf dem Münsterplatz entstanden, die nicht nur die Veranstaltenden vereint, sondern auch musikalisch vielseitig daherkommen wird. Das mehrtägige Event, welches vom 14. bis 18. Juni 2023 stattfinden wird, ist unterteilt in Klassische Musik, Rock, Pop und Elektro. Täglich treten verschiedene Künstler:innen auf und erwecken die Südseite des Münsterplatzes zum Leben. Dabei übernehmen die jeweiligen Teilveranstalter von Freiburg Live die Organisation ihres Programms.

Weitere Infos: www.freiburglive–festival.de

Tickets: reservix.de