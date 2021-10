44. Freiburger Mineralien- & Fossilientage

Nachdem im letzten Jahr die Internationalen Freiburger Mineralien- & Fossilientage pandemiebedingt nicht stattfinden konnten, freut sich die VFMG Bezirksgruppe Freiburg e.V. auf die 44. Ausgabe am 16. und 17. Oktober in der Halle 3 der Messe Freiburg. Die ganze Familie darf sich bei dieser besonderen Ausgabe der Freiburger Mineralien- & Fossilientage auf ein umfangreiches Sonderprogramm für Jung und Alt freuen. Über 60 Händler*innen präsentieren an zwei Tagen ihre Schätze aus dem Bereich Mineralien, Fossilien und Edelsteinen. Bei einer außergewöhnliche Sonderausstellung werden sogar Fossilien aus dem Dreiländereck gezeigt. Ein Highlight dürfte in diesem Jahr zudem ein großer Gemeinschaftsstand aller fünf Besucherbergwerke des Südschwarzwaldes sein, u.a. vertreten sind der Finstergrund, Teufelsgrund und Schauinsland. Das Institut für Geo- u. Umweltwissenschaften wird Kids und Erwachsene mit Experimenten zum Vulkanismus begeistern und der BSV Zenith präsentiert Briefmarken mit Mineralien- und Bergbaumotiven.