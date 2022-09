40 Jahre PAN.OPTIKUM: Premieren-Aufführungen auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg

Im Jahr 1982 schlossen sich in Berlin Künstler*innen und Musiker*innen zusammen, um als Aktionstheater PAN.OPTIKUM gemeinsam Inszenierungen im öffentlichen Raum zu kreieren. Im Zeichen des Jubiläums feiert am 9./10. September die große Produktion des People Power Partnership Projekts um 21:30 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge in Freiburg Premiere. Im Rahmen des partizipativen Theaterprojekts entwickelten 104 junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren aus 11 europäischen Ländern 13 verschiedene Produktionen und eine zentrale Performance, die nun in Freiburg Premiere feiert, bevor sie 2023/24 durch die Heimatstädte der Tänzer*innen tourt. Eintritt frei.

Weitere Infos: www.theater-panoptikum.de