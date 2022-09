Cinderella-Bühne: Marionettentheater im Seepark Freiburg (Verlosung!)

Ein ganz besonderes Erlebnis erwartet Kids beim Gastspiel der Cinderella-Bühne im Theaterzelt am Seepark vom 21. September bis 3. Oktober. Mit Klassikern der Kinderliteratur, darunter Pettersson und Findus (22./30.9., 16:30 Uhr), Pippi Langstrumpf (24.9./ 2.10., 16:30 Uhr), Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (23./29.9., 16:30 Uhr), Räuber Hotzenplotz (25.9. 11/16:30 Uhr, 1.10., 16:30 Uhr), Biene Maja (3.10., 11/14 Uhr) oder der kleine Rabe Socke (21./27.9., 16:30 Uhr) lassen die Marionettenspieler*innen die Augen der Kids erstrahlen. Kunstvolle Figuren und detailreiche, handgemalte Kulissen verwandeln das Zelt in einen Schauplatz der Abenteuer. Für Kids ab 2 Jahren.

Aufgepasst: Wir verlosen 3×2 Tickets für „Der kleine Rabe Socke“ am 21. September, 16:30 Uhr. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, senden Sie eine Mail mit dem Stichwort „Der kleine Rabe Socke“ im Betreff und Ihrer Telefonnummer bis zum 15. September an redaktion@kulturjoker.de

Datenschutz-Hinweis: Ihre Daten werden lediglich zur Abwicklung der Verlosung erhoben. Ihr Name wird an den Veranstalter weitergegeben, damit die Karten hinterlegt werden können. Nach Abschluss der Verlosung werden Ihre Daten gelöscht. Durch Ihre Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden.