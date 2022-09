Das Wasserschlösslefest im September in Freiburg

Mit dem Wasserschlössle im Sternwald setzte Freiburg seinem Trinkwasser bereits 1896 ein imposantes Denkmal. Um diesen besonderes Ort zu feiern, wird am 11. September endlich wieder das beliebte „Wasserschlösslefest“ stattfinden, das ein unterhaltsames Programm für Jung und Alt, spannende Führungen und Musik verspricht.

Zum diesjährigen Programm gehört unter anderem ein Besuch der queeren Entertainerin Betty BBQ, die Botschafterin für eine bunte und vielfältige Heimat ist. Zudem werden informative Führungen durchs Innere des Wasserschlössle (ab 12 Uhr), verschiedene Spielmöglichkeiten für Kinder sowie eine Programmstunde mit Spielerinnen des SC Freiburg geboten. Wissenswertes zum Thema Bienen erfahren interessierte Besucher*innen von Levin Müller. Für die Bewirtung sorgt an diesem Tag die Ranzengarde Concordia Freiburg und die Trachtenkapelle Hofsgrund, Trinkwasser gibt es kostenlos an der badenova Wasserbar.

Bildquellen Das Wasserschlösslefest: Foto: badenova