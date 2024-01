40 Jahre Frischemärkte Danner mit Jubiläumsangeboten und einer Genussmeile

Vor 40 Jahren haben die Frischemärkte Danner in Freiburg eröffnet – das Jubiläum feiert die Inhaberfamilie im ersten Halbjahr 2024 mit vielen Jubiläumsangeboten und einer Genussmeile vor dem Edeka-Markt in der Sundgauallee im Frühjahr. Gegründet wurde das Unternehmen von Bernadette und Ronald Danner, die es inzwischen zwar an ihren Sohn David Danner übergeben haben, dennoch hilft der Vater weiter im Geschäft mit. „Wir wollen nicht mit Fläche, sondern mit Service und Sortiment glänzen“, betonen David und Ronald Danner. Im Markt an der Sundgauallee bieten sie auf 600 Quadratmetern Fläche etwa 17.000 Artikel an.

„Unsere Kunden sollen hier alles für den täglichen Bedarf finden und nicht noch in andere Läden gehen müssen“, erklärt David Danner, „wir sind ein regionaler Nahversorger.“ Besonderen Wert legt er deshalb auch auf die Frische-Theke mit Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Danner beschäftigt zwei Metzgermeister, regionales Obst und Gemüse wird teilweise von den Erzeugern selbst angeliefert, auch regionale Startups werden gefördert.

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten seit Jahrzehnten für die Frischemärkte, eine von ihnen ist sogar seit der Eröffnung dabei. „Wir wissen, dass alles funktioniert, auch wenn wir mal nicht da sind – es ist auch ihr Laden“, sagt Ronald Danner. Der Großhandelskaufmann und Betriebswirt hat seine Ausbildung im Autohaus Breisgau gemacht und danach bei verschiedenen Supermarktketten gearbeitet: „Ich war immer als Erster und Letzter im Laden, dann habe ich beschlossen, dass ich mich lieber selbständig mache.“ Vor rund zehn Jahren hat er seiner Familie angekündigt, dass er in absehbarer Zeit aufhören will. Sein Sohn David Danner hat daraufhin seine Karriere als Eishockey-Profi beendet und ist als 31-Jähriger in das Unternehmen eingestiegen, in dem er auch als Jugendlicher ausgebildet wurde. Seitdem kümmert sich der 72-Jährige Ronald Danner vor allem um das zweite Geschäft in der Freiburger Hauptstraße, wo sich Davids Bruder Simon Danner nach dem Ende seiner noch andauernden Eishockey-Karriere einbringen wird. Beide Brüder sind beim EHC Freiburg auch als Jugendtrainer tätig.

