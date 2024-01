„Die gefährdete Republik – Sprache, Denken und Politik des neuen Nationalradikalismus“ – Studientag der Katholischen Akademie Freiburg

Die Gefährdung der Demokratie durch rechtes Gedankengut scheint immer mehr zuzunehmen. Radikale rechte Parteien erfahren stetig mehr Zuspruch, sind europaweit vernetzt und setzen sich bereits in einigen Wahlkreisen durch. Lediglich in Polen ist nun eine Abkehr von dieser Tendenz zu beobachten.

Mit dieser aktuellen Bedrohungslage beschäftigen sich Referent:innen aus fünf europäischen Ländern im Rahmen des Studientages „Die gefährdete Republik – Sprache, Denken und Politik des neuen Nationalradikalismus“ am 18. Januar, von 14 bis 21.30 Uhr in der Katholischen Akademie Freiburg. Zu Beginn wird Patrick Bahners, Publizist und Redakteur der FAZ, sein 2023 erschienenes Buch „Die Wiederkehr“ vorstellen, in dem er präzise die Bedrohungen für unsere Republik durch den neuerdings auch in Deutschland wieder parteiförmig organisierten Nationalismus analysiert. Die Veranstaltung wird eine kritische Diskussion über Sprache, Denken und Politik nationalradikaler Akteure fördern und durch einen vergleichenden Blick auf andere europäische Länder Erkenntnisse aus älteren Erfahrungen mit diesen Phänomenen gewinnen.

Der Studientag in Zusammenarbeit mit dem Colloquium politicum der Universität Freiburg findet in Präsenz und online statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung über www.katholische-akademie-freiburg.de möglich. Teilnahmebeitrag nach eigenem Ermessen (pay after).