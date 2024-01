7. internationaler andré-evard-Preis: Bewerbung ab 1. Februar möglich

Bereits zum siebten Mal schreibt die kunsthalle messmer aus Riegel den andré evard-Preis für konkret-konstruktive Kunst aus. Ab 1. Februar können sich Künstler:innen aus aller Welt für den Preis bewerben. Der andré-evard-Preis richtet sich an zeitgenössische Künstler:innen, die sich der konkret-konstruktiven Kunst verpflichtet fühlen und dieser mit innovativen Impulsen zu neuem Ausdruck verhelfen. Gewidmet ist der Preis dem Schweizer Künstler André Evard (1876–1972) und seinem Wirken in der Konkreten Kunst. Er gilt als einer der ersten nicht figurativ arbeitenden Künstler Europas und zählt zu den Vorreitern der Schweizer konstruktiv-geometrischen Malerei.

Der Preis ist mit insgesamt 10.000,- € dotiert:

1. 1. Platz: 5.000 €

2. Platz: 3.000€

3. Platz: 2.000 €

Publikumspreis: 1.000 €

Zugelassen sind ausschließlich Kunstwerke, die nach dem 1. Januar 2023 entstanden sind. Die zweidimensionalen Werke dürfen nicht größer als 140 x 140 x 15 cm sein. Dreidimensionale Werke (z. B. Skulpturen) dürfen eine Höhe von 220 cm und ein Gewicht von 45 kg nicht überschreiten. Die Vorauswahl erfolgt über die Sichtung des digitalen Materials per Email an info@kunsthallemessmer.de

Die Bewerbungsmail muss folgende Inhalte haben:

• Werkangaben in folgender Reihenfolge: Name des Künstlers, Titel, Datierung, Technik/Material, Format, ggf. Ausstellungsnachweis

• Lebenslauf mit Foto

• Werkbeschreibung (ca. ¼ Seite)

• Hochaufösende Fotografien (bis zu drei farbige Fotografien des Objektes als jpg-Datei – jeweils in 300 dpi und 72 dpi)

Bewerbungsfrist ist der 31.05.2024.