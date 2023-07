24. Tanz-Kultur-Dialog unter dem Motto „Katalonien“ im Kulturraum Rosenhof

Pilar Buira Ferre lädt zum 24. Tanz-Kultur-Dialog unter dem Motto „Katalonien“ auf den Rosenhof im Kleinen Wiesental ein. Das Festival ermöglicht vom 21. bis 23. Juli einen Ein- und Ausblick in die Tanzszene Kataloniens. Geladen sind die derzeit gefragtesten Kompagnien der Region.

Eröffnet wird das Festival am 21. Juli, 20 Uhr mit dem Stück „Tot el que som / Alles, was wir sind“, nach einer kurzen Pause geht‘s dann mit Anna Borràs Company und dem Stück „Aryo“ weiter, gefolgt von einem Solo der Tänzerin Anna Vogel Buira. Nach einer großen Pause betritt die Indra Dance Company die Bühne des Rosenhofs. Am 22. Juli werden ab 20 Uhr die Elelei Dance Theatre Company aus Barcelona sowie die Compagnie Marc Fernandez zu sehen sein. Den Festivalabschluss macht Cia. Moveo mit der Performance „Consequencias“.

Vom 1.-16.7. können Karten im Vorverkauf erworben werden. Dafür eine Bestellung per Mail an Ines Berlanda schicken: inespost20@gmail.com. Weitere Infos: www.kulturraumrosenhof.de