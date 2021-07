20 Jahre CannaTrade: Zur Feier der Messe findet ein Festival statt! (2.-4. Juli)

Hanf gehört zu den ältesten Nutzpflanzen der Welt. Auf dem Gelände der BernExpo findet vom 2. bis 4. Juli das CannaTrade Festival statt – zum zwanzigsten Geburtstag der CannaTrade Messe. Die Messe wurde von 2020 auf 2022 verschoben da an ihr 10 000 Besucher*innen teilnehmen. Das war nicht immer so, die Messe stand 2008 sogar kurz vor dem Aus. Nachdem der Anbau von Hanf, sowie der Verkauf der Hanfsamen, das einen großen Anteil der Messestände ausmachte, in der Schweiz verboten wurde, fand die Messe noch zwei Jahre mit großen Verlusten statt. Doch ohne Samen werden auch keine Anbaugeräte benötigt und weitere Stände blieben der Messe fern.

Die Teilnehmer*innenzahl der CannaTrade stiegt stark an, seit der erlaubte THC (Tetrahydrocannabiol, ist die psychoaktive Substanz im Hanf) Wert in der Schweiz von 0,3 auf 1% erhöht wurde. Bevor die Anbaugesetze für Hanf in Deutschland immer strenger wurden, fand auch hier jährlich eine große Messe, die ‚Cannabusiness‘, statt. Auch die CannaTrade in der Schweiz musste einige Dürrezeiten und immer repressiver werdende Gesetzeslagen überstehen, bis sie 2016 unter dem neuen CBD Hype wieder aufblühte. CBD (Cannabidiol) ist im Gegensatz zu THC nicht psychoaktiv, hat aber beispielsweise entkrampfende, entzündungshemmende und angstlösende Eigenschaften. Es wird beispielsweise gegen Menstruationskrämpfe angewandt und kann geraucht aber auch als Tropfen eingenommen werden.

Hanf als Lebensmittel gilt als Superfood, da es viele gute Eigenschaften vereint. Es wird als Proteinquelle genutzt und enthält Antioxidantien, Vitamin E sowie B2. Hanföl ist dank seines nussigen Geschmacks beliebt in Salaten und enthält viele ungesättigte Fettsäuren. Darüber hinaus wird Hanf gerade als nachhaltige Alternative für die Kleidungsindustrie wiederentdeckt. Hanfpflanzen benötigen im Anbau keine Pestizide, da sie sehr wiederstandfähig sind, und auch der Wasserverbrauch ist im Vergleich zu Baumwolle geringer. Somit sind auch die aus den hanffasern gefertigten Kleidungsstücke besonders hautverträglich und nachhaltig. Sogar Papier kann aus der Hanfpflanze hergestellt werden – es ist weit robuster und qualitativ hochwertiger als Papier aus Holz.

Die CannaTrade Messe zieht also nicht umsonst so ein großes Publikum an: Hanf ist der nachhaltige und vielfältige Stoff der Zukunft, der zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist.

Das CannaTrade Festival 2021 bietet Stände mit verschiedensten Hanfprodukten, einen Hamp-Food Bereich sowie einiges auf die Ohren. Der Hanf verdient es gefeiert zu werden!

Weitere Infos: www.cannatrade.ch/de