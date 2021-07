Der AgriKultur Sommer 2021 – Fünf Wochen rund um Landwirtschaft, Ernährung, Biodiversität und mehr

Dieses Jahr startet der AgriKultur e.V. statt des gewohnten Festivals in einen AgriKultur Sommer. Über fünf Wochen werden Workshops, Vorträge, Diskussionen, Exkursionen und Musik angeboten, die sich mit Ernährung, Landwirtschaft, Biodiversität, Resilienz und nachhaltiger regionaler Entwicklung beschäftigen. Daneben geht es auch um die Stadt-Land-Beziehung und den fairen Umgang mit Boden, Pflanze, Tier und Mensch.

Der gemeinnützige Verein AgriKultur gründete sich 2012 aus Vertreter*innen verschiedener Initiativen und Vereine; darunter die Agronauten, das Weingut Dilger, der BUND und viele mehr. Das Ziel des Vereins ist eine sozial und ökologisch gerechte Welt mitzugestalten. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der Landwirtschaft als Grundlage unserer Gesellschaft, denn sie ist sowohl die Produktionsquelle von Nahrungsmitteln, als auch kulturschaffend, gesellschaftsfördernd und umweltgestaltend. Mit Initiativen wie den AgriKultur Wochen oder dem AgriKultur Festival/Sommer, bietet der Verein die Möglichkeit für Austausch und Vernetzung.

Beim AgriKultur Sommer 2021 gibt es verschiedenes zu entdecken. Eine Exkursion vom Verein Pro Specie Rara zum Naturgut Hörnle findet am 8. Juli, 18 Uhr statt. Die Führung über die Anbauflächen wird durch einen Vortrag zur „Bestäubung und Blütenaufbau“ bereichert. Pro Specie Rara ist unter anderem für die eigene Samenbibliothek bekannt, welche Gärtner*innen und Hobbygärtner*innen mit alten Pflanzenarten zur Verfügung steht. Alte Sorten bewahren ist auch das Ziel des Naturguts Hörnle, das seltene und besondere Sortenkultiviert um deren Samen zu gewinnen. Von Artischocke, über Paprika bis zur Tomate gibt es einiges zu bestaunen und bei der anschließenden Verkostung zu probieren.

Die Podiumsdiskussion „Summ, Summ, Summ“ widmet sich am 30. Juli, 19.30 Uhr der Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes des Landes Baden-Württembergs. Bio-Landbau und Pestizidreduktion sind zwei Aspekte die näher beleuchtet und gefördert werden sollen. Gemeinsam wird die Frage gestellt, wie Ernährungsräte dazu beitragen können die Ziele des Gesetzes zu erreichen und welche Unterstützung seitens der Stadt und des Landes benötigt wird. Es diskutieren Peter Hauk MdL vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Oberbürgermeister der Stadt Freiburg Martin Horn, der Merzhausener Bürgermeister Christian Ante und der Ernährungrat Freiburg und Region e.V.

Der AgriKultur Sommer 2021 findet noch bis zum 31. Juli statt. Die Teilnahme an diesen und weiteren Veranstaltungen ist kostenfrei, Spenden sind jedoch willkommen und erwünscht. Aufgrund von Teilnehmendenbeschränkungen ist zusätzlich eine Anmeldung erforderlich. Einige Veranstaltungen sind auch online von zu Hause aus zu verfolgen. Weitere Infos und alle Veranstaltungen: www.agrikulturfestival.de