„Grünes Licht“ für die Erweiterung des Fondation Beyeler-Ensembles

Die Fondation Beyeler hat sich mit der Zeit zum beliebtesten Kunstmuseum der Schweiz etabliert. Beeindruckende Kunstausstellungen, renommierte Künstler*innen und atmosphärische Räumlichkeiten bringen die Einzigartigkeit des Museums in Einklang. Kunstinteressierte aus aller Welt werden angezogen, um sich die abwechslungsreichen Veranstaltungen anzusehen oder in den meditativen Parkanlagen zu verweilen.

Damit die Fondation Beyeler auch zukünftig die Bedürfnisse zeitgenössischer Kunst sowie des Publikums erfüllen kann, gibt es nun eine erfreuliche Neuigkeit: Die Fondation Beyeler bekommt architektonischen Zuwachs! Am 2. Juni erhielt die Beyeler Stiftung die Baubewilligung für ihr Erweiterungsprojekt vom Bau- und Gastgewerbeinspektorat (BGI) des Kantons Basel-Stadt. Realisiert wird die bauliche Gestaltung durch das Atelier Peter Zumthor. Der Architekt ist für seine ruhige Architektursprache und dem subtilen Umgang mit Materialien bekannt und erhielt dafür zahlreiche Auszeichnungen. Der Baustart soll im Spätsommer 2021 erfolgen.

Das Erweiterungsprojekt besteht aus drei Bauten, die sich harmonisch in die umliegende Landschaft integrieren: Ein Haus für Kunst mit einer Ausstellungsfläche von 1.500m² und ein schlichtes Servicehaus für Administration werden im Iselin-Weber-Park zu finden sein, anknüpfend an das aktuelle Museumsareal. Im Berower-Park wird an die Umfassungsmauer ein eingeschossiger und transparenter Pavillon für Veranstaltungen angesetzt. Dieser stellt damit das neue Verbindungselement zwischen den neuen Bauten im Iselin-Weber-Park, den historischen Bauten des Berower-Parks und dem bestehenden Renzo-Piano-Bau dar.

Mit der Realisierung ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild der Museumsszenerie auf dem Areal in Riehen. Dabei wird auch die Erweiterung öffentlicher Parkmöglichkeiten garantiert.

Hansjörg Wyss, langjähriger Mäzen der Fondation Beyeler und Initiator des Projekts, kommentiert freudig: „Nachdem das Projekt bereits von der Öffentlichkeit mit Wohlwollen aufgenommen wurde, ist es erfreulich, dass wir nun auch die Zustimmung sämtlicher Behörden erhalten haben.“

Die Finanzierung des Erweiterungsprojekts (beinhaltet Erwerb von Land und Liegenschaft, Baukosten des Neubaus sowie Betrieb, Unterhalt und Programm für die ersten zehn Jahre) wird durch Schenkungen der Wyss Fondation von Hanjörg Wyss, der Daros Collection der Familie Stephan Schmidheiny sowie weiteren privaten Unterstützenden zusammen mit der Beyeler-Stiftung ermöglicht.

Weitere Infos: www.fondationbeyeler.ch