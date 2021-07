Die große Top oder Flop Show (#inFreiburgzuhause, 2. Juli)

Die große Top oder Flop Show startet wieder am 2. Juli, 21 Uhr im ArTik Freiburg. Durch den Abend führt Hank The DJ gemeinsam mit den Zwillingen Marie und Antoinette, welche mit Rat und Tat zur Seite stehen, denn die Teilnahme der Zuschauenden ist gefragt. Sie können bestimmen: Top oder Flop? Gefällt die Musik, kann die Platte in der Auktion des Abends erworben werden. Kleiner Twist: Alle Tonträger die nicht verkauft werden, kommen unter die Vinyl-Guillotine und somit auf den Flop Stapel. Jede Schallplatte startet mit einem Anfangsgebot von einem Euro und kann unter Umständen für kleines Geld die eigene Plattensammlung bereichern. Ersteigerte Vinyls stehen im ArTik bereit oder kommen gegen Versandkosten direkt vor die Haustür.

Weitere Infos + Livestream: https://www.infreiburgzuhause.de/die-grosse-top-oder-flop-show-2/