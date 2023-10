Zwitscherecke: Das Wallgraben Theater lädt zum Diskutieren in gemütlicher Runde

Seit 18. Oktober lädt das Wallgraben Theater zur seiner neuen, offenen Zwitscher-Bar ein: die Zwitscherecke. Jeden Mittwoch um 22.30 Uhr ist Jedermensch dazu eingeladen, dem gemütlichen Beisammensein beizuwohnen. Gemeinsam plaudern, zusammen etwas trinken und dabei einander zuhören.

Zudem haben Menschen die Möglichkeit 10-minütige Redebeiträge in der neuen Speakers‘ Corner zu halten. Die Themen können frei gewählt werden, je nachdem was einen beschäftigt, bereichert oder einfach mal ausgesprochen werden möchte. Die Redebeiträge müssen zuvor unter zwitscherecke@wallgraben-theater.com angemeldet werden. Im Anschluss an die Speakers‘ Corner gibt es die Gelegenheit zu einer kurzen, moderierten Diskussion. „Und da bekanntlich gute Getränke den Mund und gute Musik die Ohren geschmeidig halten, bieten wir auch die Möglichkeit, in guter Atmosphäre noch länger zu bleiben und tiefer in die Gespräche einzutauchen. Türen und Ohren bleiben geöffnet bis 2:00“, so das Team des Wallgraben Theaters.

Weitere Infos: www.wallgraben-theater.com/theater/zwitscherecke