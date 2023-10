Das Freiburger Blues-Festival mit einem bunten Programm

Vom 3.–10. November findet zum zehnten Mal das Freiburger Blues-Festival statt. Zum Jubiläum wurde ein besonderes Programm mit elf Konzerten zusammengestellt. Insgesamt 16 Künstler:innen und Bands kommen auf die Bühnen Freiburgs und Umgebung. Zu den Highlights zählen das US-Talent JJ Thames (7. November, 19.30 Uhr Wodan Halle), der Brite Shawn Pittman (6. November, 21.30 Uhr auch dort) und der Amerikaner James Armstrong (8. November, 20.30 Uhr im Chabah Kandern).

Das Eröffnungskonzert am 3. November, 20 Uhr mit den fünfköpfigen Boogie Rockets in der Freiburger Markthalle und der Schlusspunkt am Freitag, 10. November, 20 Uhr mit der John-Mayall-Tribute-Band Turning Point in der Glashalle des Niederrimsinger Birkenmeier Forums umrahmen ein pralles Programm, das sich an alle Freund:innen des Blues, Soul und Rock richtet.

Ein Extrahighlight für Connaisseure ist eine Lesung mit dem Chicagoer Musik-Experten Robert „Bob“ Cremer aus seinem Buch „Die Geheimsprache des Blues“ am 5. November, 17 Uhr im Freiburger Gasthaus Schützen, begleitet vom namhaften Hamburger Blues-Pianisten Chris Rannenberg.

Weitere Infos zum Programm: www.freiburg-blues-festival.de