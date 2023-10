Das Herbstprogramm der Freiburger Reihe Liederaben.de

Die Konzertreihe „Liederaben.de“ steht für Liedkunst unterschiedlicher Prägung und Stile – auch im Herbst. Eröffnet wurde die Reihe am 30. Oktober mit Liedern des spanischen Komponisten Joaquín Turina sowie Gioachino Rossini und dem Liederzyklus op. 24 von Robert Schumann.

Am 5. November, 20.15 Uhr entführt Johannes Martin Kränzle, zuletzt unter anderem in Bayreuth als Beckmesser im

Tannhäuser von Richard Wagner zu erleben, in das Reich der Zwerge, Gnomen und Hazardeure, zusammen mit dem an der Frankfurter Hochschule für Musik Lehrenden Hilko Dumno. Ein Konzert im Freiburger Humboldtsaal.

Im vergangenen Jahr musste die in Hamburg lebende und auf vielen großen Opernbühnen gefeierte Sopranistin Dorothea Röschmann einen geplanten Abend in der Reihe krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Nun aber, am 8. November, 20.15 Uhr im Historischen Kaufhaus, musiziert sie endlich. Auf dem Programm stehen Lieder von Robert Schumann und Arnold Schönberg. Begleitet wird Dorothea Röschmann von Burkhard Kehring am Flügel.

Karten: www.reservix.de und an der Abendkasse.