Queering Traditions: Symposium in der Galerie für Gegenwartskunst im E-Werk

Das Symposium „Queering Traditions: Contemporary Art and Extraterritoriality“ am 4. November, 9.30–18.30 Uhr im E-Werk gibt mittels wissenschaftlicher Beiträge, aber auch zwei Kurzfilmaufführungen Einblick in aktuelles künstlerisches Video- und Filmschaffen. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung von zeitgenössischer Kunst aus Hongkong, Festlandchina und ihrer Diaspora im Hinblick auf Extraterritorialität, sowohl als historische Unlösbarkeit wie als theoretisches Konzept im Sinne des Filmwissenschaftlers Victor Fan. Akteur:innen sind auch die Menschen der LGBTQI+-Gemeinschaft, deren Schicksal mittels des Konzepts ebenfalls thematisiert wird. Insgesamt wird es drei Abschnitte geben, in denen sich diverse Expert:innen dem Thema annähern, darunter Dr. Hongwei Bao (Universität Nottingham), Dr. Federico Brusadelli (Universität Neapel), Dr. Jens Damm (Universität Freiburg i. Br.), Dr. Victor Fan (King’s College, London), Prof. Dr. King-wa Fu (Universität Hongkong), Diyi Mergenthaler (Universität Zürich), Prof. Dr. Andrea Riemenschnitter (Universität Zürich) und andere.

Die Beiträge des Symposiums setzen sich mit folgenden Fragen auseinander:

Wie werden die durch Extraterritorialität verursachten Krisen in der zeitgenössischen Kunst aus Hongkong, Festlandchina und der Diaspora thematisiert? Was kann zeitgenössische Kunst zur Bewältigung der durch Extraterritorialität verursachten Sinn-Unsicherheit und Krisen der Identität und Zugehörigkeit beitragen? Inwieweit ist zeitgenössische Kunst in der Lage, alternative Genealogien und Narrative von Identität und Zugehörigkeit durch Strategien wie Queering Traditions vorzustellen? Wie können transnationale / translokale künstlerische und aktivistische Allianzen und Solidaritäten zu einer nachhaltigen politischen Sphäre im Sinne von Jürgen Habermas beitragen, indem sie eine „Ethik der Offenheit“ (LaBelle) artikulieren?

Das Symposium findet begleitend zur aktuellen Ausstellung „Homeland in Transit. Artists from Hong Kong, Taipei and the Diaspora“ in der Galerie für Gegenwartskunst statt. Eine Besprechung der aktuellen Ausstellung ist hier zu lesen: www.kulturjoker.de/homeland-in-transit

Anmeldung & Tickets: e-werk-freiburg.reservix.de