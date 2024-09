Zeitgenössische Keramikkunst: Die Internationalen Keramikwochen laden vom 7. bis 22. September nach Hüfingen ein

Auch im September wird die zeitgenössische Keramik in Hüfingen zelebriert: Vom 7. bis 22. September können Besucher:innen die vielen Facetten dieser besonderen Kunstform und des Kunsthandwerks dahinter entdecken.

Das Stadtmuseum für Kunst und Geschichte zeigt Arbeiten der in Nara (Japan) geborenen und aufgewachsenen Künstler:innen Akitsu Orii und Aisushi Kitahara. Orii widmete sich zunächst der Alten Musik mit Schwerpunkt Flöte, die sie an den Konservatorien in Paris und Brüssel studierte. Der Wechsel zur Keramik gründete in ihrem Wunsch, die Welt des Klangs in die physische Welt der Bildenden Kunst zu übertragen. So sind ihre Keramikarbeiten von den Harmonien und Divergenzen der klassischen japanischen Kunst und der frühen westlichen Musikästhetik inspiriert. Atsushi Kitahara studierte hingegen Keramik und Design sowie Produktdesign und Angewandte Kunst mit Schwerpunkt Porzellan, Keramik und Glas. „Ich arbeite filigran, intuitiv, kreativ und konzentriert mit Gipsformtechnik und in meiner eigenen Formensprache“, erläutert Atsushi Kitahara.

Ein Highlight der Keramikwochen ist auch in diesem Jahr der Internationale Töpfermarkt, der am 7./8. September auf den pittoresken Sennhofplatz lockt, wo Kunsthandwerker:innen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Luxemburg, Lettland und Ungarn mit ihren Arbeiten vertreten sind. Darunter auch Bewerber:innen für den jurierten Hüfinger Keramikpreis. Die Ausstellung der Bewerber:innen wird in der Rathausgalerie gezeigt und trägt das Thema „GedankenSprünge“. Neu in der Jury ist die renommierte Zürcher Keramikkünstlerin Lea Georg. Gemeinsam mit Bürgermeister Patrick Haas und Kuratorin Ariane Faller wird sie die Preisträger:in auswählen. Als „Special-Guest“ zeigt die New Yorker Künstlerin Lauren Skelly Bailey eine Auswahl ihrer Werke im 1. OG des Rathauses. Die Grundlage ihrer Keramik ist ihre Beziehung zur Abstraktion, zum Gefäß, zur Natur, zur Farbe und zur Textur. Ihre Arbeiten entstehen durch die Integration von bemalten, gewickelten, frei geformten und gedrehten Tonstrukturen, die ihre skulpturalen Gefäße und Korallenobjekte verbinden.

Am Töpfermarktwochenende sind zudem allerhand spannende Aktivitäten geboten, darunter auch Workshops für Kids und Erwachsene, geführt von der Künstlerin Christine Huss. Für kulinarische Genüsse ist natürlich auch gesorgt.

Weitere Infos: www.huefingen.de