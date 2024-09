Kunsthandwerk in Freiburgs oberer Altstadt: Kunsthandwerkermarkt im September

Bereits in der 45. Edition versammelt der Kunsthandwerkermarkt Freiburg talentierte Kunsthandwerker:innen aus Deutschland und dem benachbarten Ausland in der malerischen Freiburger Alt­sadt. Vom 5. bis 7. September dürfen sich Liebhaber:innen handgefertigter Kunst8stücke) auf eine bunte Auswahl freuen.

Mit rund 100 Aussteller:innen präsentiert der Markt ein breites Spektrum des Kunsthandwerks, von traditionellen Handwerkskünsten bis zu zeitgenössischen Designs. Täglich von 10 bis 18 Uhr können Besucher:innen in den Gassen und auf den Plätzen der oberen Altstadt stöbern und sich von der Kreativität und Präzision der Kunsthandwerker inspirieren lassen. Neben Goldschmiedearbeiten, Malerei, Bildhauerei und Modedesign gibt es auch Keramik, handgesiedete Seifen und vieles mehr zu entdecken. Das Publikum darf sich also auch in diesem Jahr aufs Stöbern, Staunen, Austauschen und Kaufen freuen.

Weitere Infos: kunsthandwerkermarkt­-freiburg.de