Bei der diesjährigen Women’s International Trophy in Mainz gewann die Privatbrauerei Waldhaus gleich vier Mal Gold

Der jährlich stattfindende Bier-, Wein- und Spirituosenwettbewerb Women’s International Trophy orientiert sich seit jeher an höchsten Qualitätsstandards. Das besondere an diesem Wettebwerb ist jedoch, dass die internationale Expertinnenjury ausschließlich aus Frauen besteht. Die Sommelièren verkosteten im Mai über 1.000 Proben, bei denen die Biersorten der Privatbrauerei Waldhaus aus dem Schwarzwald Spezial Gold, Hell, Schwarzwald Weisse und Ohne Filter Naturtrüb besonders gut ankamen! Allen vier wurde von der Jury für ihre hohe Qualität die Goldmedaille verliehen.

„Diese Auszeichnungen sind eine wunderbare Bestätigung unserer harten Arbeit und Leidenschaft, die wir in jedes einzelne Bier stecken“, freut sich Brauereichef Dieter Schmid über die Auszeichnungen. „Wir sind besonders stolz darauf, dass eine Frauenjury unsere Biere so hoch bewertet hat. Es zeigt, dass unser Waldhausgenuss universell geschätzt wird und unser großes Sortiment für jeden Gaumen etwas zu bieten hat.“ Insgesamt sammelte die Brauerei in den letzten Jahren über 1.100 nationale und internationale Preise für verschiedene Biersorten.