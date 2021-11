Zeichnungen, Aquarelle und Radierungen des Zeichners Rolf Escher sind in der Galerie 4e in Freiburg zu sehen

Wen überkommt nicht jetzt, in diesen herbstlichen, von kühlem Nebel durchwirkten Tagen das Fernweh nach Städten wie Venedig oder Rom, die noch vom abziehenden Sommer umschmeichelt werden. Man erinnert sich vielleicht in diesen Tagen an die prachtvollen Bauten, die Brücken, Brunnen und Plätze, wie man sie in der Sonne genießen kann und sich vorstellt in einer anderen Zeit zu leben. Flanieren und die Seele baumeln lassen, anstatt mit dem Auto durch die Gegend preschen.

Der Künstler Rolf Escher, der an der Kunstakademie Münster Zeichnung lehrte, hat diese Sehnsuchtsorte gezeichnet. Mit spitzem Bleistift, Feder oder Aquarell, hat er diese wunderbaren Orte meisterlich zu Papier gebracht. Ob nun der Blick auf Rialto über den Canale Grande, oder die Kuppeln von San Marco in Venedig. Der Piazzo Barberini oder der Titanenbrunnen in Rom. Erinnerung an Vicenza oder Cafétische im Licht. Arbeiten, hervorragend in Licht und Schatten gefasst, mit feinem Sfumato als Original-Zeichnung, Aquarell über Tuschfeder, Radierung oder Lithografie.

Neben der Architektur sind es auch die Dinge, die „zum Sprechen“ gebracht werden, wie Brunnen, Skulpturen, Spiegel, Schuhe, die der Künstler uns Betrachtenden nahe bringt..

Rolf Escher, Galerie 4e, Riegeler Str. 4e, 79111 Freiburg. Öffnungszeiten: Do 9-12 und 15-19 Uhr, Fr 9-12 und 15-17 Uhr, Sa 13-16 Uhr sowie nach Vereinbarung. Eintritt ist frei.

Weitere Infos: www.atelier4e.de. Bis 04.12.2021

Bildquellen Rolf Escher: „Kiosk bei aqua alta“, Venedig, Aquarell über Tuschfeder: Foto: Rolf Escher