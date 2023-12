Zauberhaftes Wintermärchenland: Baden-Badener Christkindelsmarkt vom 23. November bis 6. Januar 2024

Eingerahmt von den Bergen des Schwarzwaldes lädt der Baden-Badener Christkindelsmarkt vor der Kulisse des Kurhauses zu einem Wintermärchen der besonderen Art ein: Umgeben vom Duft würzigen Glühweins, Lebkuchen und frisch gebrannten Mandeln, bieten rund hundert festlich dekorierte Stände mit ausgefallenem Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck und kulinarischen Köstlichkeiten sowie zahlreiche Geschäfte in den Kurhaus-Kolonnaden und in der historischen Altstadt ein besonderes Weihnachtserlebnis. Das ausgesuchte tägliche Live-Programm auf der Himmelsbühne sowie der Chor-Tag donnerstags um 18 Uhr begeistern die ganze Familie. Kulinarische Highlights befinden sich in elf Gourmet-Iglus.

Ein besonderes Erlebnis ist die Weihnachtsmarkt-Führung „Kunst und Köstlichkeiten“, der bei in ca. 2 Stunden ein Guide das traditionelle Kunsthandwerk, viele kulinarische Köstlichkeiten, traditionelles Brauchtum und die schönsten Fotospots präsentiert.

Montags lädt der Christkindelsmarkt ab 18 Uhr zum „After-Work“ ein, um bei einem interessanten gastronomischen Angebot („5=4 Glühbrett“) und bekannten Live-Künstler:innen den Abend mit Freunden zu verbringen. Am 6. Dezember verteilt der Nikolaus auf dem Christkindelsmarkt kleine Geschenke an alle Kinder.

Jeden Mittwoch zum Familien-Tag erwartet Familien an den Ständen des Marktes ein attraktives Angebot. Die Backstube „Kinder backen Kekse“ befindet sich in diesem Jahr übrigens auf der Reinhard Fieser-Brücke, welche mit dem historischen Kinderkarussell, dem Himmelspost-Briefkasten und familienorientierten Ständen den Übergang des Markts in die neobarocke Altstadt bildet.

Zum Schlittschuhlaufen lädt die Eisarena auf dem Augustaplatz inmitten winterlicher Atmosphäre und Weihnachtsmusik ein.

Kunst und Kulturgenuss versprechen das Festspielhaus – Europas zweitgrößtes Konzert- und Opernhaus – sowie das vom New Yorker Stararchitekten Richard Meier erbaute Museum Frieder Burda.

Baden-Badener Christkindelsmarkt. 23. November – 6. Januar 2024. Täglich geöffnet von 11-21 Uhr. 26. November geschlossen. 24./31. Dezember: 11-15 Uhr. 1. Januar: geöffnet ab 13 Uhr. 6. Januar: geöffnet bis 18 Uhr.