„Maestro“: Das Silvesterkonzert des Freiburger Barockorchesters

Am 31. Dezember, 18 Uhr beschließt das Freiburger Barockorchester im Konzerthaus Freiburg das Musikjahr 2023. Zum diesjährigen Silvesterkonzert wird ein Programm mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Domenico Cimarosa und Joseph Haydn präsentiert. Der Abend wird eröffnet mit Mozarts Sextett „Ein musikalischer Spaß“, eine außergewöhnlich derbe Verballhornung unfähiger Musiker:innen. Dem Spaß folgt eine weltliche Kantate des italienischen Komponisten Domenico Cimarosa, der besonders für seine komischen Opern bekannt war. In Cimarosas „Il maestro di cappella“ wird ein zerstreuter Kappellmeister zur Zielscheibe des Spotts. Dieser versucht, eine Orchesterprobe abzuhalten, was ihm mehr oder eher weniger erfolgreich gelingt. Joseph Haydns prachtvolle 96. Sinfonie beschließt den feierlichen Abend voller Melodien und feinsinniger Komik.

Doch Haydns Werk ist nicht nur voller wunderbarer Momente, bei der Uraufführung kam es sogar zu einem kleinen Wunder. Als Haydn die Bühne betrat, stürzte ein Kronleuchter von der Decke auf das Parterre. Jedoch kam niemand zu schaden, da das Publikum nicht auf seinen Plätzen saß, sondern sich neugierig um Haydn vor der Bühne versammelt hatte.

Bildquellen Freiburger Barockorchester: Foto: Britt Schilling