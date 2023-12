Der 26. Offenburger Weihnachtscircus vom 20. Dezember bis 7. Januar

Alle Jahre wieder lockt der Offenburger Weihnachtscircus über 40.000 Besucher:innen auf den Offenburger Messeplatz. In diesem Jahr kreieren über 40 Artist:innen ein Spektakel der Extraklasse!

In der Manege treffen sich die Stars der internationalen Circuswelt. Darunter Super Silva, der Spider Man aus Brasilien. Nerven hat der, der hingucken kann, wenn Silva in zehn Meter Höhe ungesichert eine Kombination aus Deckenlauf und gewagter Trapezartistik präsentiert – ausgezeichnet mit dem „Silbernen Clown“ auf dem Internationalen Circusfestival von Monte Carlo. Konzentration und Körperbeherrschung beweist der Venezianer Jonathan mit seinem BMX-Bike – das wollte sogar Papst Benedikt 2013 sehen und bestellte ihn kurzerhand auf den Platz vor dem Petersdom.

Slapsticks und jede Menge Humor verspricht die Darbietung der US-amerikanischen Comedians Steve und Ryan, die nach dem Weihnachtscircus nach Monte Carlo weiterreisen, um vor der Fürstenfamilie aufzutreten.

Ein besonderes Highlight ist die Hochseil-Darbietung der Celis Brothers. Niemand läuft schneller und waghalsiger über das dünne Drahtseil, all das ohne Sicherung oder Bodenmatte – Hochseilkunst, die das Publikum garantiert atemlos zurücklässt!

Selbstverständlich gibt es auch in diesem Jahr vielfältige Gastronomie in weihnachtlicher Atmosphäre mit Weihnachtsmarkt, unzähligen geschmückten Christbäumen und Cafégarten im großen, beheizten Foyer-Zelt.

26. Offenburger Weihnachtscircus. Premiere ist am 20. Dezember mit einer großen Familienvorstellung um 15.30 Uhr und einer festlichen Abendgala um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen bis 7. Januar täglich um 15.30 und 20 Uhr, Heiligabend und am Neujahrstag ist spielfrei. Am 7. Januar gibt es zwei Vorstellungen um 11 und 15.30 Uhr. Tickets: www.offenburger­-weihnachtscircus­.de

Bildquellen Sogar Papst Benedikt wollte ihn schon sehen: Jonathan Rossi auf seinem BMX: © Offenburger Weihnachtscircus

Steve & Ryan sorgen für Slapsticks vom Feinsten: © Offenburger Weihnachtscircus