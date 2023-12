Pförtnerhaus #53: Sévérine Kpoti

Sévérine Kpoti zeigt noch bis 21. Dezember im Pförtnerhaus Fotografien aus ihrem Archiv. Kpoti erzählt alltägliche Geschichten von FLINTA* im öffentlichen Raum – im Job, in der Kulturarbeit, aber auch im Privaten. Es geht darum, aktiv an gesellschaftlichen und politischen ­Prozessen teilzunehmen, sich von zugeschriebenen Rollen zu befreien. Auch das Zusammenspiel zwischen öffentlicher Kunst und dem Bedürfnis nach privatem Raum adressiert Kpoti in ihrer Arbeit.

Pförtnerhaus, Fabrikstraße, 79102 Freiburg. Finissage: 21. Dezember, 18 Uhr.

Bildquellen „City Sphinx“: © Sévérine Kpoti