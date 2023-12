Vorderhaus Freiburg: Lieber taub als gar kein Vogel (Verlosung)

Grund zum Lachen bietet der Dezember und Januar im Vorderhaus Freiburg – insbesondere die Zeit zwischen den Jahren wird mit kabarettistischen Einlagen versüßt. Das Jahr Revue passieren lässt Jess Jochimsen gemeinsam mit Alexander Paeffgen (Klavier) am 27. Dezember, 20 Uhr – Satire vom Feinsten! Am 28. Dezember, 20 Uhr erklärt Sebastian Lehmann in seinem Stück „Kinderzeit“ wie es sich anfühlt, plötzlich die Seiten zu wechseln: Bis vor Kurzem war er noch der Sohn, nun hat er selbst einen.

Fulminante Stunden des unbeschwerten Lachens bescheren uns die Musikkomiker Gogol & Mäx am 29. Dezember, 19.30 Uhr im Paulussaal. Sie sind die Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik und sorgen seit über 30 Jahren für unvergessliche Abende. Gut zwei Dutzend Instrumente und ihre musikalischen und artistischen Lieblingsszenen haben sie im Gepäck!

„Lieber taub als gar kein Vogel“ lautet das Motto von Okan Seese – Deutschlands einziger tauber Komiker, der auch für hörende Zuschauende spielt. „Hallo, mein Name ist Okan Seese und ich bin taub. Dafür lieben mich meine Nachbarn, denn ich habe noch nie wegen Ruhestörung die Polizei gerufen“ – auf humoristische Art beobachtet Okan sein Umfeld, live zu erleben am 20. Januar, 20 Uhr im Vorderhaus.

